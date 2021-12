Nach Vergewaltigung auf Truppenübungsplatz Baumholder: Urteil rechtskräftig

per Mail teilen

Wegen der Vergewaltigung einer Kameradin auf dem Truppenübungsplatz in Baumholder müssen zwei ehemalige Soldaten für drei Jahre ins Gefängnis. Der Bundesgerichtshof hat die Revision der beiden ehemaligen Soldaten verworfen. Nach Angaben des Landgerichts Bad Kreuznach ist damit sein Urteil vom Februar rechtskräftig. Die Verteidiger hatten in dem Prozess beim Landgericht Freisprüche gefordert. Das Gericht hatte aber keine Zweifel an der Aussage des Opfers. Die ehemaligen Soldaten aus Solingen und Pirmasens waren ihrer Kameradin laut Urteil auf ihr Zimmer gefolgt und hatten sie dort vergewaltigt.