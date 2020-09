Tantra-Massagen bleiben in Rheinland-Pfalz verboten

Urteil in Koblenz bestätigt

Das Betriebsverbot für Bordelle und andere Prostitutionsstätten in Rheinland-Pfalz gilt auch für das Angebot von Tantra-Massagen. Das entschied das Oberverwaltungsgericht in Koblenz am Montag.