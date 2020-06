Im dritten Prozess um den gewaltsamen Tod von Sarah H. aus Fischbach im Hunsrück wurde am Freitag das Urteil gefällt. Der Angeklagte erhielt eine Geldstrafe, weil die genaue Todesursache nicht festgestellt werden konnte.

Der Revisionsprozess um den gewaltsamen Tod von Sarah H. ist mit einer deutlich geringeren Strafe zu Ende gegangen als in erster Instanz. Das Landgericht Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern sprach den 54-jährigen Lebensgefährten der Frau am Freitag der Körperverletzung, versuchten Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte schuldig. Das Gericht verhängte eine Geldstrafe von 1.350 Euro.

Genaue Todesursache nicht mehr feststellbar

Der Verurteilte habe die Frau in Alt Rehse damals wohl mit einem peitschenartigen Gegenstand geschlagen, sagte der Richter. Aber die genaue Todesursache sei nicht mehr feststellbar gewesen. Mit dem Urteil blieb die Kammer deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die mehr als vier Jahre Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge verlangt hatte.

Verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten

Das Revisionsverfahren fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dabei musste unter anderem festgestellt werden, ob der Mann vermindert schuldfähig ist. Das stellte das Gericht am Freitag fest.

Hunsrückerin schwer misshandelt

Der Verurteilte und die 32-Jährige hatten sich 2015 via Internet kennengelernt, sie war aus Fischbach (Kreis Birkenfeld) zu ihm gezogen. Der Mann hatte Sarah H. im Frühsommer 2016 in seinem Haus in Alt Rehse in Mecklenburg-Vorpommern im Streit nackt an ein Bett gefesselt und ausgepeitscht. Als Gund nannte er der Polizei, sie sei "vom BND auf ihn angesetzt" gewesen. Die Leiche der 32-Jährigen hatten Polizisten erst Wochen später zufällig - auf eine Sackkarre gebunden - in dem Haus entdeckt.

Verurteilung zu fünf Jahren Haft im ersten Prozess

Im ersten Prozess 2017 wurde der Mann wegen Körperverletzung mit Todesfolge und Freiheitsberaubung mit Todesfolge zu fünf Jahren Haft verurteilt. Obwohl der Verurteilte es damals ablehnte, mit einer psychiatrischen Gutachterin zu reden, hielt ihn die Kammer für vermindert schuldfähig. Dieses Urteil hob der BGH auf. Der psychische Zustand des Angeklagten sei nicht ausreichend berücksichtigt worden, hieß es in der Begründung.

Nach dem zweiten Prozess wurde der Haftbefehl aufgehoben

Im April 2018 startete der zweite Prozess. Dieser platzte jedoch im September des gleichen Jahres, da ein Richter erkrankte und ein weiterer kurz vor der Pensionierung stand. Damit könne das durchgehend nicht öffentlich geführte Verfahren nicht mehr rechtzeitig beendet werden und ein dritter Prozess sei nötig, sagte ein Gerichtssprecher damals. Der Haftbefehl gegen den 53 Jahre alten Angeklagten, der seit mehr als zwei Jahren hinter Gittern saß, wurde daraufhin aufgehoben. Von dem Mann ging zu diesem Zeitpunkt nach Meinung von Experten keine Gefahr mehr aus.

Sarah H. nahm 2011 an einer Kuppel-Show im Fernsehen teil.

Sarah H. wurde 2011 bundesweit durch die Teilnahme an der Kuppelshow eines Privatsenders bekannt. Sie hatte später öffentlich die Praktiken der Fernsehproduzenten kritisiert. Die Frau hatte den Angeklagten vier Jahre später im Internet kennengelernt und war daraufhin vom Hunsrück nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen.