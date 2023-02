Prozess um Trierer Amokfahrt könnte in Teilen neu aufgerollt werden

Der Prozess um die Trierer Amokfahrt muss möglicherweise in Teilen neu aufgerollt werden. Der Generalbundesanwalt am Bundesgerichtshof hat beantragt, das Verfahren an eine andere Kammer des Trierer Landgerichtes zurückzuverweisen.

Das Schreiben ging heute bei den Prozessbeteiligten ein und konnte vom SWR eingesehen werden. Der Amokfahrer war im August 2022 vom Landgericht wegen mehrfachen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zugleich wurde die Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik angeordnet. Schuldfähigkeit soll neu geklärt werden Die Unterbringung in einer geschlossenen Klinik sieht der Generalbundesanwalt nicht ausreichend begründet. Im Prozess sei nicht hinreichend geklärt worden, ob der Verurteilte bei der Tat vermindert schuldfähig gewesen sei. Nur weil der Amokfahrer unter einer wahnhaften Störung leide, sei er nicht automatisch vermindert schuldfähig. Nur dann ist jedoch die Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik möglich.