Urteil im Prozess um Tod von obdachloser Frau aus Trier erwartet

Im Verfahren um den gewaltsamen Tod einer obdachlosen Frau wird vor dem Landgericht Trier am Dienstag ein Urteil erwartet. Angeklagt ist ein 32-jähriger Mann.

Bei dem Angeklagten handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um einen 32-jährigen Mann, der ebenfalls im Obdachlosen-Milieu verkehrte. Er soll das spätere Opfer am Abend der Tat in der Nähe einer Obdachlosenunterkunft in Trier-West getroffen haben. Beide sollen dann zu einer Baustelle gegangen sein und dort Alkohol getrunken haben. Sie seien sich dabei näher gekommen. Später dann habe er die Frau mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen und ausgeraubt. Nach der Tat – so der Staatsanwalt – sei der mutmaßliche Täter noch mehrmals dorthin zurück gegangen, ohne Hilfe zu rufen. Die Frau starb an schweren Kopfverletzungen und an Unterkühlung. Die Anklage lautete zunächst auf Mord - die Staatsanwaltschaft geht mittlerweile von Totschlag aus.

Angeklagt auch in einem weiteren Fall

Der Mann ist gleichzeitig in einem weiteren Verfahren wegen versuchten schweren Raubes mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hat für beide Taten eine Freiheitsstrafe von 12 Jahren gefordert - und möglicherweise Sicherungsverwahrung. Die Verteidigerin hat für eine milde Gesamtfreiheitsstrafe plädiert. Außerdem solle der Angeklagte in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden.