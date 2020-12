Das Landgericht Trier hat zwei Männer wegen Drogenschmuggels und Drogenhandels zu Gefängnisstrafen von vier und drei Jahren verurteilt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden Ende Juni gemeinsam 100 Kilogramm Marihuana mit einem LKW aus Spanien nach Deutschland transportiert haben. In ihrem Fahrzeug hatten sie ein Messer mit feststehender Klinge in der Mittelkonsole deponiert. Einer der beiden Angeklagten war schon vorbestraft. Beide saßen seit dem 1. Juli in Untersuchungshaft.