Das Landgericht Trier hat am Dienstag zwei Männer wegen Drogenschmuggels zu Haftstrafen verurteilt. Einer muss für vier Jahre ins Gefängnis, der zweite für zwei Jahre und zehn Monate. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie im Februar zwei Päckchen mit fast einem Kilogramm Marihuana und fast 200 Gramm Kokain über die belgische Grenze über die A 60 bei Prüm nach Deutschland schmuggelten. Die Drogen sollen sie in Brüssel gekauft haben. Das Kokain soll für den Verkauf in Italien bestimmt gewesen sein. Ein dritter Beschuldigter wurde freigesprochen.