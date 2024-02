Karnevalsikone aus Wittlich: Die Lerche aus dem Liesertal sagt Tschüss!

Seit mehr als 40 Jahren ist Ursula Komes im Wittlicher Karnevalsverein, tritt auf als die "Lerche aus dem Liesertal". Am Samstag will sich die 83-Jährige offiziell verabschieden.

Wenn Ursula Komes über den Karneval spricht, dann kann sie gar nicht anders, als zu lächeln. Sie sieht sich die Bilder auf ihrem Wohnzimmertisch an. Auftritte aus den vergangenen Jahrzehnten. Seit mehr als 40 Jahren ist sie bei den Wittlicher Prunksitzungen dabei.

Am Samstag will sich Komes aber offiziell verabschieden. Ihren letzten offiziellen Auftritt hatte die 83-Jährige im vergangenen Jahr. "Ich muss sagen, ich habe nachher mit den Tränen gekämpft, weil ich unheimlich gerne dabei bin. Aber aus gesundheitlichen Gründen ist es für mich schwierig, bei jeder Sitzung dabei zu sein."

Schon als Kind vom Karneval begeistert

Für den Karneval begeistert sich Ursula Komes schon, seitdem sie ein kleines Mädchen ist. Die rheinische Frohnatur wird in Düsseldorf geboren und wächst in Ratingen in Nordrhein-Westfalen auf. "Schon meine Mutter war Karnevalistin in einer Frauengruppe und hat dort jedes Jahr einen Vortrag gehalten. Sie hat mich angesteckt und ich habe es auch von ihr geerbt", verrät sie.

Seit 1982 im Wittlicher Karnevalsverein

Später zieht Ursula Komes mit ihrem Ehemann nach Wittlich, der dort einen Arbeitsplatz als Lehrer findet. Und sie ist auf der Suche nach einem Verein, der ihre Leidenschaft für den Karneval teilt. Fündig wird sie bei der "Wittlicher Narrenzunft Rot-Weiß". Dem Verein tritt sie 1982 bei. Seitdem steht sie in jedem Jahr auf der Bühne und singt, manchmal auch mit ihrer Gitarre. "Ich finde es einfach toll, wenn man die Menschen begeistern kann, dass sie schunkeln und mitmachen. Das ist für mich immer wichtig gewesen", erzählt sie.

Ein großes Highlight sei für sie auch, dass sie ihren mittlerweile verstorbenen Ehemann vom Karneval überzeugen konnte. Der sträubt sich nämlich zunächst. Später gründet er die Wittlicher Altstadtsängergruppe, die ebenfalls regelmäßig auf den Sitzungen auftritt. Zu ihnen pflegt "die Lerche aus dem Liesertal" noch heute einen engen Kontakt.

Ursula Komes mit ihrem Ehemann bei einer Karnevalssitzung. Privat

Weiter dabei bei Prunksitzungen

Ihren Spitznamen verdankt sie übrigens einem Mitglied aus dem Karnevalsverein. Für ihre jährlichen Auftritte sollte ein pfiffiger Name her. Mit der "Lerche aus dem Liesertal" sei sie mehr als einverstanden gewesen. "Ich bin sogar mal auf der Straße von einem Herrn angesprochen worden: Da ist ja die Lerche aus dem Liesertal! Der hatte sich so gefreut, mich zu treffen. Da freut man sich natürlich mit."

Schon seit mehr als 40 Jahren steht Ursula Komes bei den Wittlicher Sitzungen auf der Bühne. SWR

Obwohl Ursula Komes am Samstag offiziell verabschiedet wird, möchte sie die Wittlicher Prunksitzungen so lange weiter besuchen, wie es ihre Gesundheit zulässt. Und so ganz verstummen will die "Lerche aus dem Liesertal" dann doch nicht. "Nein. Das kann ich nicht. Das steckt irgendwie immer noch im Blut. Das Temperament ist immer noch da. Und wenn sie mich mal brauchen, dann versuche ich, da zu sein."