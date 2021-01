Es ist weiterhin unklar, wie es zu dem Corona-Ausbruch in der geriatrischen Fachklinik in Baumholder im Landkreis Birkenfeld kommen konnte. Nach Angaben des Klinikums Idar-Oberstein sei das Hygienemanagment der Klinik in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt überprüft worden. Das Verhalten der Mitarbeitenden und die Schutzausrüstung seien in Ordnung gewesen. Es seien keine Fehler festgestellt worden. Dennoch würden weitere Untersuchungen stattfinden, um die Ursache des Ausbruchs zu ermitteln, so ein Sprecher des Klinikums. In der Geriatrischen Fachklinik in Baumholder hatten sich mehr als 20 Patienten und Teile der Belegschaft mit dem Corona-Virus infiziert. Weil etwa 100 Mitarbeiter der Klinik in Quarantäne seien, ist die Klinik seit eineinhalb Woche geschlossen. Wann sie wieder geöffnet werden kann, ist noch nicht bekannt.