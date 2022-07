Kopierer hat Brand in Schulzentrum Idar-Oberstein ausgelöst

per Mail teilen

Experten haben am Montag das vom Brand zerstörte Schulzentrum untersucht. Jetzt ist klar: ein Kopierer war schuld.

Am 18. Juli brannte die Fachhochschule in Idar-Oberstein, ein Teil des Schulzentrums. Am Montag konnten die Brandermittler ihre Ermittlungen fortsetzen.

Kopierer löste Brand aus

Die Experten fanden heraus, dass das Feuer durch einen technischen Defekt eines Kopierers ausgelöst worden war. Der Kopierer stand in einem längeren Flur, von dem man in alle Arbeitsbereiche des Studienbereichs gelangte. Dieser Bereich und das Dach wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen.

Kein Hinweis auf Brandstiftung

Die Schadenshöhe dürfte sich auf einen mittleren einstelligen Millionen-Betrag belaufen, schätzen die Brandermittler. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind mit der Klärung der Brandursache abgeschlossen. Es ergaben sich laut Polizei keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung.