Im Zuge der Ermittlungen um mutmaßliche Polizeigewalt in Prüm haben Beamte jetzt den Urheber des Videos ausfindig gemacht. Das bestätigte die zuständige Staatsanwaltschaft Trier.

Demnach sei die Person zufällig Zeuge gewesen, als vor rund zwei Wochen ein Beamter der Bundespolizei einen Mann geschlagen und getreten haben soll, so die Staatsanwaltschaft Trier weiter. Der Vorfall soll sich nach einer Verkehrskontrolle in der Eifel ereignet haben. Die Person, die das Geschehen mit dem Handy filmte, sei Zeuge im Strafverfahren.

Verfolgungsfahrt war vorausgegangen

Das Video soll laut Staatsanwalt Peter Fritzen die Festnahme eines Mannes durch Bundespolizisten in Prüm zeigen. Dabei sei zu sehen, wie ein Beamter den Mann schlage und trete. Vorausgegangen war eine Verfolgungsfahrt. Der Fahrer eines Autos hatte sich der Staatsanwaltschaft zufolge einer Kontrolle der Bundespolizei nahe der deutsch-belgischen Grenze entzogen und wurde erst in Prüm gestoppt. Dabei sei sein Auto mit einem Polizeiwagen zusammengestoßen. Die drei Franzosen an Bord im Alter von 22 bis 26 Jahren hätten Marihuana und Haschisch bei sich gehabt.

Platzwunde und Prellungen

Der geschlagene Mann kam laut Fritzen mit einer Platzwunde an der Stirn und Prellungen vorübergehend in ein Krankenhaus. "Ob und in welchem Umfang die Verletzungen auf die Schläge und Tritte des Beamten zurückzuführen sind, ist allerdings noch Gegenstand der Ermittlungen", teilte Fritzen mit. Auch die beiden Polizisten in dem Dienstfahrzeug, das mit dem Fluchtwagen zusammenstieß, erlitten leichte Verletzungen. Einer dieser zwei Beamten ist der Beschuldigte. Die drei Franzosen sind auf freiem Fuß.