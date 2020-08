per Mail teilen

Nach den Unwettern in Eifel und Hunsrück haben die Aufräumarbeiten begonnen. Gewitter mit Starkregen und Sturmböen hatten am Dienstagabend zu erheblichen Behinderungen geführt.

Polizei und Feuerwehr waren im Dauereinsatz. Die B421 zwischen Zell und Simmern war wegen eines Erdrutsches zwei Stunden lang gesperrt. Andere Strecken entlang der Mosel und Richtung Hunsrück seien wegen umgestürzter Bäume zeitweise nicht befahrbar gewesen, teile die Polizei mit.

Feuerwehr bekämpft Wassermassen an der Klinik Thommener Höhe im Vulkaneifelkreis SWR

Die regennassen Fahrbahnen sorgten zudem am Dienstagabend für mehrere Verkehrsunfälle. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 26-jähriger Mann auf einer Landstraße bei Kenn (Landkreis Trier-Saarburg) schwer verletzt. Der Fahrer habe die Kontrolle über seinen Pkw verloren, geriet in einen Straßengraben und im Anschluss überschlug sich der Wagen. Die Landstraße war zeitweise voll gesperrt. Bei anderen Unfällen aufgrund der Wetterlage blieb es bei Blechschäden.

Entwurzelte Bäume und abgerissene Dächer

Im Hunsrückort Weiden im Landkreis Birkenfeld finden große Aufräumarbeiten statt. Wie der Wehrleiter der Verbandsgemeine Herrstein-Rhaunen mitteilte, wurde durch die starken Windböen unter anderem das Dach einer Scheune vollständig abgedeckt und teilweise sogar Bäume entwurzelt. Einige Bäume seien auf Häuserdächer gekracht und es kam zu Stromausfällen.

Ein Bewohner berichtete dem SWR, das Unwetter habe etwa eine Viertelstunde gedauert und es habe sintflutartig geregnet. Man habe den Eindruck gehabt, ein kleiner Tornado wüte im Ort. Wegen der heftigen Regenschauer kam es laut dem Wehrleiter außerdem zu Überschwemmungen. Das Wasser sei aber nicht in die Keller der Häuser gelaufen, allerdings seien Gullydeckemückt worden. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt.

Aufräumarbeiten in Weiden (Landkreis Birkenfeld) SWR

25 Patienten werden aus Klinik Thommener Höhe evakuiert

In Darscheid im Landkreis Vulkaneifel gab es für Autofahrer auf den überfluteten Landstraßen erstmal kein Weiterkommen mehr. In der Klinik Thommener Höhe drangen die Wassermassen über das Dach ins Gebäude ein. Hagel verursachte weitere Schäden. Etwa 25 Patienten mussten in Hotels der Umgebung untergebracht werden.