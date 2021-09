In Trier laufen Keller und Unterführungen voll

per Mail teilen

Unwetterartiger Regen hat am Mittwochabend in Trier zu Überschwemmungen geführt. Es kam zu erheblichen Behinderungen, die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Straßen wurden überflutet, Unterführungen liefen voll und zahlreiche Keller mussten leergepumpt werden. Auch Bäche traten über die Ufer und es kam zu Hangrutschen. Viele Autos standen in den Wassermassen.

Rund 80 Einsätze für Feuerwehren

Die Feuerwehren der Stadt Trier waren am späten Abend im Großeinsatz. Die Stadtverwaltung sprach von etwa 80 Einsatzmeldungen, die bis 23.30 Uhr zum größten Teil abgearbeitet worden seien. Zumeist habe das Wasser in den Kellern 10 bis 20 Zentimeter hoch gestanden, in Einzelfällen auch bis zu einem halben Meter hoch. Etwa 130 Einsatzkräfte hätten Hausbewohner dabei unterstützt, vollgelaufene Räume leer zu pumpen.

Vor allem Südosten von Trier betroffen

Die Regenmenge in den betroffenen Stadtteilen habe teils deutlich über 50 Millimetern pro Stunde gelegen, hieß es. Einsatzschwerpunkte seien die süd-östlichen Stadtteile Trier-Süd, Feyen-Weismark, Tarforst, Irsch, Filsch, Mariahof, Heiligkreuz und Olewig gewesen.

Personen kamen nach Angaben der Polizei nicht zu Schaden. Es habe lediglich einen Autounfall mit einem Gullideckel gegeben.