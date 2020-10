In der Vulkaneifel startet die Initiative "Mehr Bürgerwille" am Samstag eine Unterschriftenaktion, um den Kreis zum Austritt aus dem Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) zu bewegen. Die Initiative will einen Bürgerentscheid im kommenden Jahr erreichen. Die Initiative kritisiert die ihrer Meinung nach zu hohen Müllgebühren im Kreis. Diese seien seit 2016 viermal erhöht worden. Außerdem geht es um den Biomüll: Vor dem Beitritt des Kreises zum ART wurde der Bioabfall in der Vulkaneifel in Tonnen gesammelt und abgeholt. Das sei jetzt durch ein "unbeliebtes System" ersetzt worden, bei dem der Biomüll in Tüten zu Containern gebracht werden muss. Zwar sei es möglich, eine Biotonne freiwillig zu bestellen, die zusätzliche Jahresgebühr von mehr als 100 Euro sei aber viel zu hoch, so die Bürgerinitiative. Sie hofft auf mindestens 3.000 Unterschriften für den Austritt aus dem Abfallzweckverband. Die Aktion läuft bis zum 30. November.