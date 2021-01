Die Vereinigung Trierer Unternehmer sieht eine mögliche weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Deutschland kritisch. Der Vorsitzende Frank Natus sagte dem SWR, die politische Diskussion darüber zum jetzigen Zeitpunkt sei falsch. Die Politik sollte lieber bis Ende Januar abwarten und dann die Situation neu bewerten. Viele Unternehmen in der Region Trier litten sehr unter den geltenden Corona-Regeln. Es sei klar, dass jede Verschärfung zu weiteren Verwerfungen führe, so Natus. Viele Unternehmen seien schon durch den ersten Lockdown im Frühjahr 2020 massiv geschädigt aus der ganzen Sache herausgegangen. Durch den zweiten Lockdown sei es noch schlimmer geworden. Je länger dieser andauere, desto weniger seien sie in der Lage, diese Krise zu überleben.

Bund und Länder beraten am kommenden Dienstag über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise - fast eine Woche früher als ursprünglich geplant.