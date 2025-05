Sechs Unternehmer werfen den Betreibern der "Target World" in Landscheid vor, Rechnungen nicht zu bezahlen. Das Landgericht hat eine Forderung schon mal zurückgewiesen.

"Die Faszination des Schießens" sollen Besucher der "Target World" in Landscheid erleben. Und das in einem "einzigartigen Ambiente". So jedenfalls wirbt das Schießsportzentrum in der Eifel auf seiner Homepage für Besucher.

Die Anlage ist riesig. Neben Schießständen, gibt es hier ein Hotel, ein Restaurant und eine Akademie für Jäger. Die Bauarbeiten zogen sich über Jahre und sollen 25 Millionen Euro gekostet haben. Doch einige Unternehmer, die auf dem Gelände gearbeitet haben, warten nach eigenen Angaben noch immer auf ihr Geld.

Das riesige Schießsportzentrum "Target World" liegt etwas abseits von Landscheid. SWR Christian Altmayer

Rechnungen nicht bezahlt oder Leistungen nicht erbracht?

Sechs Unternehmer werfen den Betreibern der Schießanlage vor, Rechnungen nicht bezahlt zu haben. Für verschiedene Bauarbeiten hätten die Firmen zu wenig Geld bekommen. Insgesamt geht es um fast 1,5 Millionen Euro, so das Landgericht Trier, an dem derzeit sieben Zivilverfahren gegen die "Target World" laufen.

Die Betreiber des Luxus-Schießstandes hingegen behaupten, dass die Unternehmen Leistungen abgerechnet hätten, die entweder gar nicht vereinbart oder nicht erbracht wurden. Oder sie hätten schlicht schlechte Arbeit abgeliefert und seien deshalb nicht entsprechend bezahlt worden.

Ein Verfahren gegen die "Target World" startet

Am Dienstag hatte bereits ein Verfahren begonnen. Es ging um eine Rechnung von 30.000 Euro für die Installation der Schließanlage in der "Target World". Ob der Trierer Firma das Geld zusteht, konnte der zuständige Richter zunächst nicht entscheiden. Was er aber deutlich machte: Das Unternehmen hätte keine gesonderte Rechnung für die Schließanlage stellen dürfen, sondern die Leistungen in eine vollständige Schlussrechnung aufnehmen müssen.

Denn die Firma hatte auch die restliche Gebäudetechnik in der Anlage in Landscheid installiert – unter anderem etwa die Videoüberwachung und das Brandmeldesystem. Wie die Firma mit dem Hinweis des Gerichtes umgeht, ist noch unklar. Das Gericht will im Juli endgültig über die Sache entscheiden. Bis dahin wird den Parteien eine schriftliche Stellungnahme zugeschickt.

Bürger fürchteten Lärmbelästigung durch "Target World"

Es ist nicht das erste Mal, dass die "Target World" für Schlagzeilen sorgt. Bereits vor der Eröffnung des Schießstandes hatte es in Landscheid Proteste gegeben. Man befürchtete, dass die Schüsse im Dorf zu hören sein würden. Also musste dort eine große Lärmschutzwand gebaut werden.

Das hat sich offenbar ausgezahlt. "Wir hören hier eigentlich gar nichts von der Anlage", sagt Ortsbürgermeisterin Marita Illigen (CDU). Zumindest dieses Problem hat sich für die Betreiber der "Target World" erledigt.