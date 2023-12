Die Firma Paper & Trend aus der Eifel hat einen Insolvenzantrag gestellt. In Gerolstein, Bitburg, Daun und Niederprüm beschäftigt das Unternehmen insgesamt 30 Mitarbeitende.

Der Geschäftsführer des Unternehmens Paper & Trend mit Sitz in Gerolstein hat beim Amtsgericht Wittlich einen Insolvenzantrag gestellt, damit der Betrieb saniert wird. Wie der vorläufige Insolvenzverwalter weiter mitteilte, soll der Geschäftsbetrieb an den vier Standorten Gerolstein, Bitburg, Daun und Niederprüm zunächst uneingeschränkt fortgesetzt werden. Der derzeitige Geschäftsführer habe seine Aufgabe erst im Februar übernommen. Das Unternehmen befinde sich ihm zufolge wegen Altlasten in Schwierigkeiten, die aktuelle Geschäftsentwicklung und Umsatz seien hingegen nicht das Problem.

Unternehmen betreibt vier Standorte in der Eifel

Paper & Trend wurde 2004 als Paperpoint gegründet. Das Unternehmen ist nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters aktiv in den Bereichen Handel, Export, Import sowie Groß- und Einzelhandel von Papierprodukten aller Art, Partybedarf, Schulbedarf, Dekorationsmaterial, Süßwaren und Elektronikartikeln und Trendartikeln sowie Buchverkauf für den privaten und gewerblichen Bedarf und Online-Handel. Paper & Trend betreibe an allen vier Standorten auch externe Post- und Paketstationen sowie in Bitburg und Niederprüm zudem Lottoannahmestellen.

Löhne der 30 Mitarbeitenden bis Ende Februar gesichert

Das Unternehmen beschäftige insgesamt 30 Mitarbeitende, so der vorläufige Insolvenzverwalter. Die Lohnansprüche der Belegschaft seien nun über eine sogenannte Insolvenzgeldvorfinanzierung mit Genehmigung der Arbeitsagentur bis Ende Februar 2024 sichergestellt. "Das gibt uns nun die nötige zeitliche Luft in Ruhe an den weiteren Sanierungsansätzen zu arbeiten. Wir sind zuversichtlich", so der vorläufige Insolvenzverwalter.