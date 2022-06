Unternehmen in der Region Trier versuchen Gas einzusparen

Die Unternehmen in der Region Trier sind nach Angaben der Industrie- und Handelskammer sensibilisiert, Gas einzusparen. Das sagte ein Sprecher angesichts der aktuellen geplanten Einsparmaßnahmen des Bundeswirtschaftsministers. So hätten Unternehmen in der Region Trier bereits versucht, da, wo es möglich sei, Gas einzusparen. Es gebe allerdings Bereiche, in denen das schwierig sei. Zum Beispiel, wenn Gas in Produktionsbereichen eingesetzt werde. Ein Sprecher der Stadtwerke Trier teilte mit, dass man bereits seit einiger Zeit mit rund 100 Großkunden dabei sei, ein Vorsorgekonzept und außerdem individuelle Maßnahmen zu erarbeiten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat angekündigt, angesichts geringerer russischer Gaslieferungen zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um Gas einzusparen. So soll der Einsatz von Gas für die Stromerzeugung und Industrie gesenkt und die Befüllung der Speicher vorangetrieben werden.