Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen nach Russland verurteilen Angriff

Unternehmen aus der Region Trier mit Geschäftsbeziehungen zu Russland verurteilen den Angriff Russlands auf die Ukraine. Das teilten die Geschäftsleitungen mehrerer Unternehmen auf SWR Anfrage mit.

Der Motorsägenhersteller Stihl mit einem Standort in Weinsheim in der Eifel sorgt sich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner Vertriebsgesellschaft in der Ukraine und hat ein Krisenteam gebildet. Stihl hat auch einen Vertrieb in Russland. Kunststoffhersteller Simona AG mit Sitz in Kirn hat eine Vertriebstochtergesellschaft in Russland. Das Unternehmen teilte mit, stabile politische und wirtschaftliche Verhältnisse seien entscheidend. Der Keramikhersteller Villeroy und Boch mit Sitz in Mettlach teilte mit, man beobachte die Lage und reagiere entsprechend.