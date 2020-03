Die Trierer Tafel warnt vor einem Aufruf im Internet zum Zukauf von Lebensmitteln für die Tafel. Derzeit werde auf Facebook ein Aufruf veröffentlicht, in dem Lebensmitteldiscounter gebeten werden, Sammelbehälter aufzustellen. Kunden könnten dort Lebensmittel für die Tafeln einwerfen. Dies sei mit dem Träger der Trierer Tafel nicht abgesprochen, teilte der Sozialdienst katholischer Frauen SKF mit. Der SKF werde solche Lebensmittel derzeit nicht abholen. Sie könnten also nicht an die Betroffenen weitergegeben werden. Der Sozialdienst katholischer Frauen in Trier suche nach einer Lösung, wie den bedürftigen Menschen geholfen werden kann. Die Trierer Tafel ist derzeit wegen der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen.