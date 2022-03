Immer mehr Bäche in der Region Trier trocknen aus

per Mail teilen

Im Hitzesommer 2019 trocknete der Frohnbach im Kreis Bernkastel-Wittlich aus. Hunderte Fische starben. Kein Einzelfall in der Region Trier.

Auch in der Region Trier gibt es Gewässer, deren Wasserstand immer niedriger wird oder die zeitweise sogar versiegt sind. Das hat das ARD-Aktion #unserWasser herausgefunden. Menschen können Beobachtungen in ihrer Heimat in eine Karte eintragen.

So wollen Wissenschaftler herausfinden, wo in Deutschland Gewässer sind, deren Wasserstand immer niedriger wird oder die bereits ausgetrocknet sind. Auch einige Nutzerinnen und Nutzer aus der Region Trier haben sich gemeldet.

Auch in Region Trier verschwinden Bäche

Ein Nutzer hat sich im März 2022 aus der Nähe von Burgen an der Mosel gemeldet - wegen des Frohnbachs. Zurzeit führe der Bach fast normal viel Wasser für die Jahreszeit. Allerdings habe die Wassermenge seit 2015 übers Jahr hinweg spürbar abgenommen - sowohl im Winter als auch im Sommer.

Der Frohnbach im Kreis Bernkastel-Wittlich mit normalem Wasserstand ... Helene Mager Bild in Detailansicht öffnen ... und im Jahr 2019: Damals war der Frohnbach ausgetrocknet. Helene Mager Bild in Detailansicht öffnen

Bollenbach im Hunsrück trocknet aus

Eine Meldung gibt es auch vom Bollenbach bei Idar-Oberstein. Im Hochsommer führe der Bach immer weniger Wasser. Rehe und Wildschweine kämen an den Bach und fänden kaum noch Wasser. Im Sommer 2021 sei der Bach über Wochen komplett trocken gewesen. Die Tiere hätten keinen Tropfen Wasser gefunden.

2018 war dieser See im Hochwald fast ganz ausgetrocknet. SWR Antje Neufing

Meldungen auch aus der Eifel

Auch ein Bach in der Nähe von Bettenfeld in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land führt nach Auskunft eines Melders ungewöhnlich wenig Wasser. Früher sei es nie vorgekommen, dass der Bach kein Wasser führt. Heute trockne er in extrem heißen Sommern aus oder sei nur noch ein Rinnsal.

Mit der Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr

Mit der Trockenheit steigt auch die Waldbrandgefahr. Schon jetzt im März wurden in der Region Trier die ersten Waldbrände gelöscht.

Wegen der Trockenheit kommt es immer wieder zu Waldbränden - wie hier im Meulenwald bei Trier-Ehrang 2019. SWR Jan Teuwsen

Beobachtungen sollen helfen

Die Beobachtungen der Melder sollen dazu beitragen, ein Gesamtbild auch über die Lage in der Region Trier zu bekommen. Der Grundwasserökologe Dr. Hans Jürgen Hahn und sein Team von der Universität Koblenz-Landau werten die Daten aus. Einige Orte wird er sich genauer anschauen.