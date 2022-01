Studienangebot der Universität der Großregion wächst

Die Universität Trier und andere Unis in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Luxemburg, Frankreich und Belgien bieten zusammen 30 grenzüberschreitende Studiengänge an. Das teilte der sogenannte „Verbund der Universität der Großregion“ mit. Der Zusammenschluss aus sieben Universitäten, zum Beispiel in Trier, Kaiserslautern, Lüttich, Luxemburg oder Saarbrücken, besteht seit 2008. An den grenzüberschreitenden Bachelor- und Masterstudiengängen seien jeweils mindestens zwei der Universitäten beteiligt. Schwerpunkte seien bisher Biomedizin, Materialwissenschaft und Grenzraumstudien. Nach Angaben des Verbunds-Präsidenten soll es zukünftig auch um historisches und kulturelles Erbe gehen. Außerdem sollen grenzüberschreitende Lehrveranstaltungen mithilfe der digitalen Lehre ausgebaut werden. Aktuell studieren den Angaben zufolge 1.000 Studierende in dem Universitäts-Verbund.