Forschung und Lehre in den Gesundheitsberufen an der Universität Trier werden ausgebaut. Wie das Bildungsministerium mitteilte, sind dafür schon Mittel im Landeshaushalt 2021 bereitgestellt.

An der Universität Trier soll die akademische Ausbildung von Pflegekräften und auch die von Psychotherapeuten gestärkt werden. Bereits in diesem Jahr wurden an der Universität Trier fünf Professorenstellen neu geschaffen. Auch ein Promotionskolleg soll eingerichtet werden. Der neue Bachelorstudiengang „Klinische Pflege“ ist in diesem Wintersemester gestartet. Dazu gibt es den Masterstudiengang „Interprofessionelle Gesundheitsversorgung“. Trier soll zum Zentrum der akademischen Pflegewissenschaft in Lehre und Forschung werden, so das Bildungsministerium.