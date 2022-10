Piesport: Taxi landet in Vorgarten

Ein ungewöhnlicher Anblick bot sich der Polizei am Sonntag in Piesport an der Mosel. Dort war ein Taxi in einem Vorgarten gelandet.

Wie die Polizei mitteilte, war das Großraumtaxi am frühen Sonntagmorgen auf der Strecke von Neumagen-Dhron kommend nach Piesport gefahren. Der 24-Jährige Fahrer sei bei nebliger Sicht zu schnell unterwegs gewesen, als er an einem Kreisverkehr bei Piesport von der Straße abkam. Das Großraumtaxi sei daraufhin über eine Wiese gefahren und anschließend an einer Mauer in einem Vorgarten zum Stehen gekommen. Fahrer blieb unverletzt Laut Polizei blieb der Fahrer bei dem Unfall unverletzt. Es kam jedoch zu Sachschaden. Das Großraumtaxi musste anschließend mit einem Kran aus dem Vorgarten geholt werden.

