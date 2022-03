per Mail teilen

Im SWR-Interview schildert eine Krankenschwester aus der Region, warum sie sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen will - und wie sie stattdessen ihre Patienten schützen möchte.

Tina ist laut eigener Aussage seit 1995 examinierte Kinderkrankenschwester. Ihren Nachnamen möchte sie nicht nennen. Sie arbeitet in der Region Trier in einer Einrichtung für geistig und mehrfach schwerstbehinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Es sind Menschen, die "besondere Fürsorge und Pflege benötigen", wie sie sagt. Für diese Menschen möchte sie da sein. Doch gegen das Coronavirus möchte sich Tina nicht impfen lassen.

SWR Aktuell: Warum wollen Sie sich nicht impfen lassen?

Tina: "Mir wird oft gesagt: 'Gerade du mit einer medizinischen Ausbildung müsstest wissen, wie wichtig das Impfen ist.' Meine Antwort darauf lautet: Gerade, weil ich aus einem medizinischen Beruf komme, möchte ich mich nicht impfen lassen mit einem Impfstoff, der nicht so erforscht wurde wie alle Impfstoffe davor, der nicht die langjährigen Forschungsreihen mitgemacht hat.

"Es ist ein völlig neuwertiger Impfstoff, von dem man noch nicht weiß, wie der Körper darauf reagiert."

Tina arbeitet seit fast 30 Jahren als Krankenschwester und möchte sich nicht impfen lassen. privat

Ich bin ein gesunder Mensch. Ich habe ein gutes Immunsystem. Ich möchte selbst entscheiden können, ob ich das Risiko einer Erkrankung eingehe. Covid gibt es, das kann jeder bekommen und es ist mit Sicherheit auch für manche Menschen gefährlich. Aber ich möchte für mich entscheiden: Gehe ich das Risiko einer Infektion ein oder das Risiko von Impfnebenwirkungen."

Unbestätigte Impfnebenwirkungen im näheren Umfeld

SWR Aktuell: Welche Nebenwirkungen beobachten Sie denn?

Tina: "Bei uns in der Einrichtung für behinderte Menschen gab es zwei Bewohner mit schwersten Thrombosen. Ein Bewohner hatte einen Schlaganfall. Natürlich bei allem nicht bestätigt, dass es von der Corona-Impfung kommt. Ich arbeite auch in einer Arztpraxis, da kam ein Mann mit einer Hirnthrombose. Eine junge Frau hatte schon vor der Impfung Migräne, die sich jetzt verschlimmert hat.

Wenn ich mit Kolleginnen spreche, höre ich: 'Ja, seit der Impfung habe ich immer irgendwie Herzrasen.' Ein Freund von mir hat nach der Impfung Diabetes entwickelt. Er selbst glaubt aber nicht, dass es mit der Impfung zusammenhängt."

"Natürlich ist es für mich nicht bestätigt, dass diese Nebenwirkungen von der Impfung stammen. Aber es tritt gehäuft auf, finde ich."

SWR Aktuell: Der Impfstoff von Biontech wurde seit über einem Jahr millionenfach verimpft. Insofern kann man ablesen, wie viele Nebenwirkungen es gerechnet auf die Anzahl der Impfungen gibt. Warum glauben Sie, dass dieser Impfstoff immer noch nicht gut erforscht ist?

Tina: "Na ja, Sie sagen, der Impfstoff ist vielfach verimpft worden. Das Problem ist allerdings, dass die Meldungen von Impfschäden noch nicht ... die werden noch nicht so angegeben. Ich habe in unserer Praxis nachgefragt: Wird dieser Impfschaden gemeldet? Dann sagte meine Kollegin ausweichend, dass sie das nicht genau sagen könne. Vielleicht habe das Krankenhaus das gemeldet.

Ich glaube einfach, dass die Impfschäden noch nicht so erfasst werden."

SWR Aktuell: In Deutschland haben die Corona-Impfstoffe das übliche Verfahren durchlaufen. Die Prozesse waren lediglich beschleunigt, weil Stufen parallel durchgeführt wurden, die sonst nacheinander stattfinden. Warum sind Sie der Meinung, die Impfstoffe - wie der von Biontech - seien nicht genug erforscht?

Tina: "Naja also, ich habe da andere Informationen. Das ist ja nur eine vorläufige Zulassung. Die wurde jetzt verlängert. Das ist der erste Impfstoff, bei dem diese vorläufige Zulassung verlängert wurde.

Wenn man sieht, wie lange Medikamente - gerade in Deutschland - getestet werden. Es gab schon viele Medikamente, die wurden fünf Jahre lang getestet, die dann wieder gecancelt werden mussten. Man hatte ja gar nicht die Zeit, zu beobachten, ob nach ein paar Jahren vielleicht doch irgendetwas auftritt. Diese Zeit wurde dem Medikament ja gar nicht gegeben."

Bedingte Marktzulassung und Notfallzulassung Die Corona-Impfstoffe haben in der EU eine bedingte Marktzulassung erhalten. Nach Angaben der Europäischen Kommission kann bei diesem Verfahren in einer Notsituation ein Arzneimittel frühzeitig verfügbar gemacht werden. Demnach wird dabei sichergestellt, dass Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität des Impfstoffs nachgewiesen werden, und dass der Nutzen des Impfstoffs die Risiken überwiegt. Eine Notfallzulassung wie in den USA gibt es demnach in der EU nicht. Dabei würde ein nicht zugelassener Impfstoff vorübergehend angewendet werden dürfen.

SWR Aktuell: Sie sprechen von einem Medikament. Welche Langzeitfolgen meinen Sie bei einem Impfstoff, der nach kurzer Zeit wieder aus dem Körper abgebaut wird?

Tina: "Wenn man verschiedenen anderen Ärzten Glauben schenken kann, dann soll sich der Impfstoff doch zum Beispiel an Organen anreichern. Ich bin kein Arzt und ich bin kein Wissenschaftler. Ich lese viel. Ich lese Berichte von Ärzten, die meiner Meinung nach totgeschwiegen werden, weil sie angeblich Verschwörungstheoretiker sind."

"Es ist immer ganz schwierig, zu filtern, was stimmt. Für einen 'normalen Menschen' wie mich ist es unglaublich schwierig, die wirklichen Tatsachen zu filtern."

SWR Aktuell: Haben Sie andere Impfungen?

Tina: "Ja, ich habe alle erforderlichen Impfungen. Tetanus, Diphterie, Polio frische ich regelmäßig auf. Meine Kinder haben sämtliche wichtige Impfungen. Die Impfungen, die für uns wichtig sind, haben wir definitiv."

SWR Aktuell: Welche Folgen hat jetzt die Impfpflicht im Gesundheitswesen für Sie?

Tina: "Ich habe ein Schreiben vom Geschäftsführer mit dem Hinweis auf die Impfpflicht bekommen und darin standen auch die Konsequenzen: Dass das Gesundheitsamt ein Betretungsverbot verhängen kann. Als letzter Satz auf diesem Zettel stand, dass auch die Kündigung erfolgen kann. Als allerletzte Konsequenz.

Wir sind jetzt gerade in der Phase, dass meine Einrichtung dem Gesundheitsamt gemeldet hat, wer noch ungeimpft ist. Ich gelte noch als genesen bis zum 3. April, bin aber gespannt, wann ich dann Post vom Gesundheitsamt erhalte. Es kann ja auch ein Bußgeld mit sich bringen."

SWR Aktuell: Was bedeutet das für Sie konkret?

Tina: "Ich habe das Gespräch gesucht mit der Einrichtungsleitung. Das war sehr positiv. Sie hat mir gesagt, dass sie sich für die ungeimpften Mitarbeiter einsetzen will, dass es eben nicht zum Betretungsverbot kommt.

Wenn mein Arbeitgeber wirklich sagen würde, er gibt dem Betretungsverbot des Gesundheitsamtes statt und ich kann dort nicht mehr arbeiten oder mir würde im schlimmsten Fall gekündigt, dann wäre ich von einem sozialen Arbeitgeber unglaublich enttäuscht. Ich bin 30 Jahre bei dem gleichen Arbeitgeber, der sich das Soziale auf die Fahne schreibt.

"Natürlich wäre es unglaublich schwierig für mich, etwas zu finden, was mir auch solchen Spaß macht. Einen gleichwertigen Job zu finden. Meine Existenz nicht bedroht zu sehen. Das sind unglaubliche Ängste, die mich seit Wochen und Monaten begleiten."

SWR Aktuell: Der Sinn der Impfpflicht soll ja sein, dass die besonders gefährdeten Menschen in den Einrichtungen geschützt werden. Was ist Ihrer Ansicht nach eine Alternative zur Impfpflicht? Wie sollen Ihre Patienten stattdessen vor einer Corona-Ansteckung geschützt werden?

Tina: "Dass man mit einer Corona-Impfung auch andere schützt, das wurde immer als Grund genannt. Das Robert-Koch-Institut hat es - glaube ich - geändert auf seiner Seite: Dass es eben nicht mehr darum geht, andere zu schützen. Es geht nur noch darum, sich selbst vor einem schweren Verlauf zu schützen.*

*Anmerkung: Laut dem neuesten Stand der Covid-19-Impfempfehlung des RKI vom 25.2.2022 reduziert die Covid-19-Impfung auch das Risiko, dass die geimpfte Person andere Personen ansteckt.

Mein Gedanke war immer schon, nicht erst seit Corona: Ich schütze meine Mitmenschen, insbesondere diejenigen, die keine gute Immunabwehr haben, am besten, wenn ich nicht mit Krankheitssymptomen arbeiten gehe. Die Deutschen sind ja so verbissen, dass sie noch am Stock zur Arbeit gehen - das habe ich wahrscheinlich auch schon mal gemacht.

Aber wenn ich wirklich mal Fieber oder etwas Ähnliches hatte, bin ich von der Arbeit fern geblieben. Das halte ich auch jetzt für sinnvoller. Dass man sich anständig auskuriert. Ich würde sagen, wenn man morgens zum Dienst kommt, dann testet man sich."

SWR Aktuell: Sie waren im Januar an Corona erkrankt, hatten aber nach eigener Aussage keine nennenswerten Symptome. Nach Ihrem Vorschlag wären Sie dann also früher wieder zur Arbeit gegangen - obwohl sie noch ansteckend hätten sein können?

Tina: "Das Problem ist ja, dass man meist ansteckend ist, zwei Tage bevor der Test positiv wird. Dann geht man noch arbeiten, man macht den positiven Test und dann ist es eigentlich schon zu spät. Ja, das ist ein Problem. Aber wie will man das sonst regeln? Es ist echt schwierig."