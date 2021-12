per Mail teilen

Jeden Tag wartet Sara vor einem Corona-Testzentrum in Trier. Bis sie an der Reihe ist, kann das manchmal mehrere Stunden dauern. Oft wird sie als Ungeimpfte angefeindet.

Sara erzählt uns im Gespräch, dass sie sich gerne impfen lassen würde, wenn sie könnte. Doch weil sie eine genetische Krankheit hat, gehe das nicht. Sie habe sich von mehreren spezialisierten Ärzten dazu beraten lassen. Sie zeigt uns ihre gültige ärztliche Bescheinigung, mit der sie von der 2G-Regel ausgenommen ist. Trotzdem werde sie in ihrem Alltag angefeindet, sagt Sara. Manche Menschen würden sie mit Verschwörungstheoretikern gleichsetzen. Sie beobachte auch, dass es Menschen gebe, die ein Stück nach hinten treten und ihre Maske hochziehen würden.

Probleme trotz ärztlicher Bescheinigung

Sara berichtet, dass sie, manchmal in Läden und Restaurants nicht hineingelassen werde - trotz ärztlicher Bescheinigung. Viele wüssten nicht, dass es Ausnahmen gibt bei der 2G-Regel - zum Beispiel für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Um Diskussionen an der Tür zu vermeiden, hat Sara mittlerweile einen Ausdruck der Corona-Verordnung dabei, mit dem sie zeigen kann, dass sie nichts erfindet. Manchmal würde das klappen, aber manchmal hat Sara auch das Gefühl, dass ihr die Leute das Leben schwer machen wollen.

Anfeindungen werden schlimmer

"Vor einem Jahr konnte man noch mit anderen darüber diskutieren, Argumente austauschen. Da hatte ich nicht das Gefühl verurteilt zu werden dafür, dass ich aus gesundheitlichen Gründen noch nicht geimpft bin."

Inzwischen sei es so, dass sie nicht mal mehr die Chance hätte, sich zu erklären. Sie würde sofort verurteilt, sobald die Menschen erfahren, dass sie nicht geimpft ist. Sie höre häufig Fragen, wie zum Beispiel: Wie kannst du es mit deinem Gewissen vereinbaren, nicht geimpft zu sein? Oder sie höre den Vorwurf: Du spielst doch mit Menschenleben. Das verletzt sie, sagt Sara.

Ungeimpft aus medizinischen Gründen SWR

Jeden Tag warten auf das Ergebnis des Coronatests

Ihre ärztliche Bescheinigung alleine reicht nicht aus. Sie muss zusätzlich einen negativen Coronatest vorzeigen.

„Wenn ich mit dem Bus fahren will, brauche ich einen Test, wenn ich einkaufen gehen will, zur Uni, überall eigentlich."

Für Sara ist es mittlerweile Routine geworden, sich jeden Tag in die Schlange vor einem Trierer Testzentrum zu stellen. Manchmal dauert es eine Stunde bis sie dran kommt, manchmal drei Stunden, sagt sie. Doch ohne negativen Corona-Test geht es nicht.

Strenge Vorausplanung

Um irgendwie mit den ganzen Einschränkungen klar zu kommen, hat Sara eine Strategie entwickelt: Sie versucht, ihren kompletten Tag im Voraus zu planen. Wenn sie ins Restaurant mit Freunden will, ruft sie vorher dort an und fragt nach, ob sie hineinkommt. Wenn sie zur Universität geht, berechnet sie, für wie viele Stunden ihr Test noch gültig ist. Je nachdem, wann sie den Test am Vortag gemacht hat, muss sie zwischendrin einen Neuen machen.

"Man kann nichts mehr spontan machen."

Sara ist abhängig von den Öffnungszeiten der Testzentren. Ändern die sich, könne das zum Problem werden. "Wenn das Testzentrum nicht geöffnet ist und man will spontan etwas unternehmen, kann man das eigentlich vergessen", sagt Sara.

Neuer Impfstoff, neue Hoffnung

Im neuen Jahr sollen zwei neue Impfstoffe auf den Markt kommen. "Die Ärzte haben mir Hoffnung gemacht" , sagt Sara. Damit könne sie sich impfen lassen und darauf freue sie sich. Sie sagt, es würde ihr endlich gewisse Freiheiten zurückgeben.

Anmerkung der Redaktion: Der Name der Betroffenen wurde von der Redaktion geändert.