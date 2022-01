Zeugen nach Unfallflucht auf A 64 gesucht

per Mail teilen

Die Autobahnpolizei Schweich sucht Zeugen eines Falls von Unfallflucht auf der A 64 in Fahrtrichtung Trier. Dort war es am Donnerstagabend kurz vor der Abfahrt zur B 51 gegen 19 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Der Unfallverursacher hatte ein Auto überholt, das auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn unterwegs war. Dann scherte er sehr dicht vor diesem Auto auf die rechte Fahrspur ein. Der überholte Autofahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An seinem Auto entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher fuhr weiter.