Auf der B 407 bei Irsch an der Saar kam es heute morgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem freilaufenden Pferd und einem Lkw.

Das Tier starb an der Unfallstelle. Nach Angaben des Pferdehalters haben möglicherweise Wildschweine, die in die Pferdekoppel eindrangen, Panik bei den Tieren ausgelöst. Die Tiere hätten die Koppel daraufhin verlassen und seien auf die Bundesstraße gelaufen. Nach einem zweiten Pferd werde derzeit noch gesucht. Der Lkw Fahrer blieb bei dem Unfall laut Polizei unverletzt.