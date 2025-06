per Mail teilen

Zwei Menschen sind am Montag bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Trier-Saarburg gestorben. Ihr Fahrzeug war frontal mit einem Lastwagen kollidiert.

Nach Angaben der Polizei kam das Auto am Montagmittag auf der Landstraße zwischen Büdlicherbrück und dem Autobahnanschluss Mehring auf einem Steigungsstück in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit dem Lastwagen zusammen. Der 76-jährige Fahrer und seine 68-jährige Beifahrerin starben an der Unfallstelle.

Ursache für tödlichen Unfall unklar

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der 54-jährige Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar.