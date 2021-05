per Mail teilen

Bei einem Autounfall auf der L43 sind am Dienstagabend bei Zemmer (Kreis Trier-Saarburg) fünf Menschen verletzt worden. Die Polizei teilte mit, ein Wagen sei wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve auf vermutlich regennasser Straße von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem anderen Auto kollidiert. Drei Erwachsene und zwei Kinder im Alter von fünf Jahren und acht Wochen seien mit teils schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Die Landstraße war mehrere Stunden voll gesperrt.