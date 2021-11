Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Zell an der Mosel verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau mit ihrem Wagen am Freitagnachmittag von Zell in Richtung Blankenrath. Die Frau verlor demnach auf der nassen Straße die Kontrolle über ihr Auto und überschlug sich. Das Auto kam auf der Beifahrerseite zum Liegen, so die Polizei. Die Feuerwehr befreite die Frau aus ihrem Wagen. Die Fahrerin war nach Angaben der Polizei wohl zu schnell unterwegs.