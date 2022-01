per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der L 1 bei Prüm ist am Donnerstagnachmittag ein Kind verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein junger Autofahrer beim Überholen nicht auf den Gegenverkehr geachtet. Er stieß frontal mit dem entgegenkommenden Auto zusammen, in dem auf dem Rücksitz ein 7jähriges Kind saß. Der Fahrer und das Kind wurden verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden.