Bei einem Unfall auf der B 407 zwischen Irsch und Vierherrenborn im Kreis Trier-Saarburg sind am Montag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 16 Uhr ein Autofahrer in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, geriet in eine Böschung, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 25jährige Fahrer und sein 16jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor der höheren Unfallgefahr bei stärkerem Regen. In den vergangenen Tagen sind mehrere Unfälle bei Starkregen passiert.