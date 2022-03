Fahrer überschlägt sich mit Auto und läuft davon

Ein Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen in Idar-Oberstein einen Unfall gebaut und ist anschließend zu Fuß geflohen. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der B41 in Richtung Kirn unterwegs. In einer leichten Rechtskurve habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei von der Straße abgekommen. Neben der Fahrbahn sei das Auto mit einer Mauer kollidiert, habe sich überschlagen und sei schließlich auf dem Dach liegen geblieben. Laut Polizei verließ der Fahrer den Wagen und floh. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet um Hinweise zu dem Unfall.