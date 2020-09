Am Donnerstagabend ist es auf der Kreisstraße 12 bei Waldrach (Kreis Trier-Saarburg) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei kam ein Autofahrer von der Straße ab und durchbrach die Leitplanke. Daraufhin stürzte das Auto eine steile Böschung hinab und prallte gegen einen Baum. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte der Fahrer gerettet und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Auto entstand Totalschaden. Die Strecke wurde an der Unfallstelle wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch ein Hubschrauber mit Notarzt im Einsatz.