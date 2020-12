per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße zwischen Vierherrenborn und Steinbachweier im Landkreis Trier-Saarburg ist am Mittwoch ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte er in einer unübersichtlichen Linkskurve ein anderes Auto überholt und kam, vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit, ins Schleudern. Sein Auto überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Der Mann kam ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden.