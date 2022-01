per Mail teilen

In Konz ist am Montagabend ein Auto auf der B51 durch ein Spielzeugauto beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, fiel das größere Spielzeugauto kurz vor 20 Uhr von einem weißen Lkw herunter und prallte auf die Fahrzeugfront eines entgegenkommenden Autos. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Auto entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro.