Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

In der Nähe von Spangdahlem in der Eifel sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Autofahrer auf der L46 unterwegs. An der Autobahnausfahrt der A60 sei eine Frau mit ihrem Wagen auf die Landstraße abgebogen. Dabei übersah sie das entgegenkommende Auto und prallte frontal dagegen. An beiden Autos entstand laut Polizei Totalschaden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde die Frau schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde ebenfalls verletzt in eine Klinik gefahren.