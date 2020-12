In Hillesheim in der Eifel ist am Freitagabend ein 84-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der dunkel gekleidete Mann eine Straße überqueren. Ein Autofahrer erkannte den Mann demnach zu spät, es kam zum Zusammenstoß. Der Fußgänger sei zunächst auf die Motorhaube, dann mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe und wieder auf die Straße geschleudert worden. Er wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.