In Schweich (Kreis Trier-Saarburg) ist es am Samstagmittag auf der A1 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto ging in Rauch und Flammen auf.

Die Fahrerin des Wagens war vermutlich aus Unachtsamkeit ungebremst auf ein vorausfahrendes Fahrzeuggespann gefahren, teilte die Polizei mit. Der Anhänger wurde dabei abgerissen und kam auf der Mittelleitplanke zum Stehen. Das Auto der mutmaßlichen Unfallverursacherin brannte komplett aus. Drei Menschen kamen nach Unfall auf A1 bei Schweich ins Krankenhaus Drei Menschen wurden leicht verletzt. Alle konnten sich aber selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Während der umfangreichen Lösch- und Aufräumarbeiten wurde die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Schweich und Föhren für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.