Salzsäure-Unfall in Apotheke in Nittel

Gefahrstoffeinsatz am Mittwochvormittag in einer Apotheke in Nittel (Kreis Trier-Saarburg): In einem Arbeitsraum ist Salzsäure ausgetreten.

Einer Mitarbeiterin fiel eine Glasflasche mit etwa 300 Milliliter Salzsäure zu Boden, so die Polizei. Die Flasche zerbrach und die Lösung lief aus. Auf Grund des beißenden Geruchs verließ die Frau daraufhin den Raum und verschloss diesen, nachdem Sie die Fenster geöffnet hatte. Die alarmierte Feuerwehr reinigte und lüftete das Gebäude. Die ausgelaufene Salzsäure konnte laut Polizei abgebunden und gesichert werden. Mehrere Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Konz, der Rettungsdienst und die Polizei waren vor Ort. Wilfried Hoffmann Zwei Menschen leicht verletzt Bei dem Unglück wurden zwei Personen leicht verletzt, sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Einschätzung der Feuerwehr nicht. Im Einsatz waren insgesamt 89 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Konz, Nittel, Köllig, Rehlingen, Saarburg, sowie der Gefahrstoffzug Trier-Land.

Sendung am Mi , 9.12.2020 16:00 Uhr, Am Nachmittag, SWR4 Rheinland-Pfalz