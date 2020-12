Ein 18jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen bei einem Unfall zwischen Pronsfeld und Schlossheck in der Eifel schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve mit dem Anhänger eines entgegenkommenden LKW zusammengestoßen. Sein Wagen kollidierte auch mit einem Auto, das hinter dem LKW fuhr. Der 18jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.