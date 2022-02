Bei einem Verkehrsunfall am Panzhaus in Greimerath (Kreis Trier-Saarburg) sind insgesamt vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei wollte ein Autofahrer am Montagnachmittag nach links in Richtung Saarland abbiegen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Auto auf der Vorfahrtsstraße. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Wagen. Drei Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.