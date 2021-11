13-Jähriger auf Landstraße angefahren: Dringend Zeugen gesucht

per Mail teilen

Die Polizei in Birkenfeld sucht dringend Zeugen nach einem Unfall auf der Landstraße zwischen Ober- und Niederhambach im Hunsrück. Dabei ist am Freitagabend ein 13jähriger Junge angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, werden der Fahrer des Unfallautos und eine weitere Autofahrerin als Zeugen gesucht. Ermitlungen haben ergeben, dass es sich bei dem Unfallauto vermutlich um einen Twingo, einen Smart oder einen Mazda-Kleinagen handelt. Zeugen sollen sich bei der PI Birkenfeld melden: 06782-9910.

Zu dem Unfall kam es am Freitag kurz nach 20 Uhr. Drei 13-jährige Jungen waren zu Fuß an der Landstraße zwischen Ober- und Niederhambach unterwegs. Sie gingen am linken Fahrbahnrand. Als ihnen ein Auto entgegenkam, überquerte einer der Jungen die Straße nach rechts und wurde dort von einem anderen Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Der Junge erlitt schwere Verletzungen und kam auf die Intensivstation des Klinikums Birkenfeld. Der Fahrer des Unfallautos und die andere Autofahrerin sprachen zwar vor Ort kurz mit den Jugendlichen, fuhren dann aber weg.