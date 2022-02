per Mail teilen

Ein 32-jähriger Mann ist am Samstag mit einem Motocross-Motorrad im Wald bei Uersfeld in der Vulkaneifel verunglückt. Wie die Polizei Daun mitteilte, fuhr der Mann gegen einen umgestürzten Baum und verletzte sich dabei schwer. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann habe keinen Führerschein, das Motorrad sei nicht zugelassen und habe ein verfälschtes Kennzeichen. Die Polizei Daun sucht Zeugen.