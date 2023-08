Frontalcrash bei Morbach - Fünf Verletzte

per Mail teilen

Zwischen Morbach und Wenigerath im Hunsrück sind am Sonntagnachmittag zwei Autos frontal aufeinandergeprallt. Fünf Personen wurden verletzt, drei von ihnen schwer.

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die Wagen kollidiert, als der Fahrer des einen Autos auf die B327 in Richtung Hinzerath auffahren wollte. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. In diesem Wagen waren unter anderem zwei Kinder. Eines der Kinder und die Mutter wurden schwer verletzt. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auch der Fahrer des anderen Wagens kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Die B327 wurde auf unbestimmte Zeit in beide Richtungen gesperrt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.