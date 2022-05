Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

per Mail teilen

Bei Zell ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten gekommen. Nach Polizeiangaben fuhr ein Motorradfahrer auf der B421 bergauf auf ein Auto auf, das an einer Baustellenampel wartete. Der Motorradfahrer zog sich dabei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Motorradfahrer vor und während des Unfalls beobachtet haben.