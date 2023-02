In § 35 der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist geregelt, dass die Polizei im Straßenverkehr Sonderrechte hat. Sie ist also von den Vorschriften der StVO - zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen - befreit, wenn sie dringend ihre hoheitlichen Aufgaben erfüllen muss. Also zum Beispiel zur Verfolgung von Straftaten.

§ 38 der StVO regelt, dass die Polizei Blaulicht zusammen mit dem Martinshorn nur einsetzen darf, wenn höchste Eile geboten ist - um also Menschenleben zu retten, schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwenden, flüchtige Personen zu verfolgen oder bedeutende Sachwerte zu erhalten. Alle übrigen Verkehrsteilnehmer müssen dann sofort freie Bahn schaffen.

Mit Blaulicht allein darf die Polizei an Unfall- oder anderen Einsatzstellen warnen. Sie darf damit zum Einsatz fahren oder Fahrzeuge und geschlossene Verbände begleiten.