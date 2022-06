Unfall mit zwei Verletzten und Schaden an acht Autos

per Mail teilen

Die Polizei Trier sucht Zeugen für einen Unfall mit zwei Verletzten und Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Demnach sind dabei Freitagnachmittag in der Trierer Merianstraße acht Autos beschädigt worden. Eine Lieferwagen-Fahrerin habe die Kontrolle über ihren Wagen verloren und mehrere parkende Autos beschädigt. An der Einmündung zur Friedrich-Ebert-Allee sei sie dann gegen ein fahrendes Auto geprallt. Dabei wurden sie und der andere Fahrer verletzt. Außerdem sei eine Ampel beschädigt worden. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.