Bei einem Verkehrsunfall auf der B 49 zwischen Bengel und Alf wurden gestern Abend fünf Menschen verletzt . Wie die Polizei mitteilte, kam ein Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke , schleuderte dann in den Gegenverkehr und stieß mit einem anderen Auto zusammen. An beiden Autos entstand Totalschaden.